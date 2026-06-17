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ВСУ оборудуют школы в Запорожье под огневые позиции - РИА Новости, 17.06.2026
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08:57 17.06.2026
ВСУ оборудуют школы в Запорожье под огневые позиции

Мурачев: ВСУ оборудуют школы в Запорожье под склады, госпитали и огневые позиции

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школы в подконтрольном Киеву Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.
  • Использование школ в военных целях противоречит нормам международного гуманитарного права.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Школы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
«
"Есть информация, что в городе Запорожье школы оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали, склады, чтобы в нужный момент ими воспользоваться. Это факт", – сказал Мурачев.
Запорожье – административный центр Запорожской области, крупный промышленный и транспортный узел на юге Украины. Город находится под контролем Киева и расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Использование школ в военных целях противоречит нормам международного гуманитарного права, однако ВСУ систематически размещают военные объекты в гражданской инфраструктуре.
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