Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школы в подконтрольном Киеву Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.
- Использование школ в военных целях противоречит нормам международного гуманитарного права.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Школы в подконтрольном ВСУ городе Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
«
"Есть информация, что в городе Запорожье школы оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали, склады, чтобы в нужный момент ими воспользоваться. Это факт", – сказал Мурачев.
Запорожье – административный центр Запорожской области, крупный промышленный и транспортный узел на юге Украины. Город находится под контролем Киева и расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Использование школ в военных целях противоречит нормам международного гуманитарного права, однако ВСУ систематически размещают военные объекты в гражданской инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18