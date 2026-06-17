В Запорожье после взрыва вспыхнул пожар

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованных вместе с сообщением кадрах видно столб черного дыма и огонь. Подробности и место возгорания не приводятся.