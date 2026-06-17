В Запорожье после взрыва вспыхнул пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожье произошел взрыв.
- После взрыва начался пожар, виден столб черного дыма и огонь.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Запорожье начался пожар после взрыва", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале издания.
На опубликованных вместе с сообщением кадрах видно столб черного дыма и огонь. Подробности и место возгорания не приводятся.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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