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В Запорожье после взрыва вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.06.2026
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15:15 17.06.2026 (обновлено: 15:16 17.06.2026)
В Запорожье после взрыва вспыхнул пожар

В подконтрольном ВСУ Запорожье после взрыва вспыхнул пожар

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожье произошел взрыв.
  • После взрыва начался пожар, виден столб черного дыма и огонь.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрыва, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Запорожье начался пожар после взрыва", - говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале издания.
На опубликованных вместе с сообщением кадрах видно столб черного дыма и огонь. Подробности и место возгорания не приводятся.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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