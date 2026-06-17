Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии терактом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области.
- В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
- Мария Захарова назвала произошедшее очередным терактом киевского режима.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала РИА Новости атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области очередным терактом киевского режима.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, сообщал Ковальчук.
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"Очередной теракт Киева, который охотится на мирных граждан, особенно на детей", - сказала она.