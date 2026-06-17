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Запад пытается замолчать преступления ВСУ на Донбассе, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2026
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12:15 17.06.2026
Запад пытается замолчать преступления ВСУ на Донбассе, заявила Захарова

Захарова: Запад пытается замолчать правду о преступлениях ВСУ на Донбассе

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правда о преступлениях ВСУ на Донбассе должна быть услышана, несмотря на попытки Запада ее замолчать.
  • На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» представили доклад о преступлениях киевского режима в городе Димитров.
  • Захарова отметила, что такие военные преступления не имеют срока давности, и призвала установить и привлечь к ответственности командиров и исполнителей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правда о преступлениях ВСУ на Донбассе должна быть услышана, несмотря на попытки Запада ее замолчать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя зверства киевского режима в освобожденном Димитрове (ДНР).
В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой представили доклад: "Преступления киевского режима в городе Димитров: убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".
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"Правда о преступлениях на Донбассе должна быть услышана, как бы не пытались ее западники замолчать", - сказала Захарова на пресс-конференции.
Дипломат рассказала, что у украинских подразделений в Димитрове была разнарядка - сжигать не менее пяти жилых домов за сутки.
"Об этом свидетельствуют несколько жителей, независимо друг от друга рассказывая на примере конкретных фактов. Террор носил плановый и систематический характер. Что говорит нам на этот счет международное право? Оно говорит, что это грубейшее нарушение четвертой Женевской Конвенции о защите гражданского населения", - отметила она.
Захарова добавила, что такие военные преступления не имеют срока давности, а за каждым таким эпизодом стоят командиры, которые отдавали приказы и исполнители.
"Они должны быть установлены и привлечены к ответственности", - подчеркнула дипломат.
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