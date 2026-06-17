Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правда о преступлениях ВСУ на Донбассе должна быть услышана, несмотря на попытки Запада ее замолчать.

На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» представили доклад о преступлениях киевского режима в городе Димитров.

Захарова отметила, что такие военные преступления не имеют срока давности, и призвала установить и привлечь к ответственности командиров и исполнителей.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правда о преступлениях ВСУ на Донбассе должна быть услышана, несмотря на попытки Запада ее замолчать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя зверства киевского режима в освобожденном Димитрове (ДНР).

В среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, на которой представили доклад: "Преступления киевского режима в городе Димитров : убийства, насилие и грабежи мирного русского населения".

"Правда о преступлениях на Донбассе должна быть услышана, как бы не пытались ее западники замолчать", - сказала Захарова на пресс-конференции.

Дипломат рассказала, что у украинских подразделений в Димитрове была разнарядка - сжигать не менее пяти жилых домов за сутки.

"Об этом свидетельствуют несколько жителей, независимо друг от друга рассказывая на примере конкретных фактов. Террор носил плановый и систематический характер. Что говорит нам на этот счет международное право? Оно говорит, что это грубейшее нарушение четвертой Женевской Конвенции о защите гражданского населения", - отметила она.

Захарова добавила, что такие военные преступления не имеют срока давности, а за каждым таким эпизодом стоят командиры, которые отдавали приказы и исполнители.