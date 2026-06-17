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Захарова: удар по Лавре в Киеве произошел из-за неликвидного оружия Запада - РИА Новости, 17.06.2026
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10:30 17.06.2026 (обновлено: 10:31 17.06.2026)
Захарова: удар по Лавре в Киеве произошел из-за неликвидного оружия Запада

Захарова: удар по Лавре в Киеве произошел из-за поставки неликвидного оружия ВСУ

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре произошел из-за поставок Западом Украине неликвидного оружия.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора Киево-Печерской лавры.
  • В Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре произошел вследствие того, что Запад поставляет Украине неликвидное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
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"Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. Но если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что этот неликвид потом срабатывает против самой же Украины.
"Это надо на кого-то списать. И они придумывают, что Россия нанесла удар по Лавре. Ну о чем говорить?"- резюмировала она.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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