Захарова: удар по Лавре в Киеве произошел из-за неликвидного оружия Запада

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре произошел вследствие того, что Запад поставляет Украине неликвидное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.