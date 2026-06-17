Захарова: Зеленский на G7 старался изобразить из себя центр мироздания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский своим присутствием на G7 во Франции старался изобразить себя центром западного мироздания.
- Саммит G7 проходит 15–17 июня во Франции.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим присутствием на G7 во Франции всячески старался изобразить, что он якобы не забыт и является центром западного мироздания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он мол не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова сравнила его встречу с западными лидерами с совершением ритуала, в котором он должен был "замарать их своими прикосновениями".
Его "черный тщедушный костюм диктатора", по словам Захаровой, нужен был для того, чтобы продемонстрировать, как он "управляет семеркой, не привлекая внимания санитаров".