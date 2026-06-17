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Захарова: Зеленский на G7 старался изобразить из себя центр мироздания - РИА Новости, 17.06.2026
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09:36 17.06.2026
Захарова: Зеленский на G7 старался изобразить из себя центр мироздания

Захарова: Зеленский на G7 старался изобразить из себя центр западного мироздания

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский своим присутствием на G7 во Франции старался изобразить себя центром западного мироздания.
  • Саммит G7 проходит 15–17 июня во Франции.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим присутствием на G7 во Франции всячески старался изобразить, что он якобы не забыт и является центром западного мироздания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ему нужно было продемонстрировать тем, кого он как бы считает своими, что он мол не просто не забыт, а вообще является центром всего мироздания западного мира. И он всячески это старался изобразить в этом тщедушном черном диктаторском костюмчике", - сказала она в эфире радио Sputnik.
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Захарова сравнила его встречу с западными лидерами с совершением ритуала, в котором он должен был "замарать их своими прикосновениями".
Его "черный тщедушный костюм диктатора", по словам Захаровой, нужен был для того, чтобы продемонстрировать, как он "управляет семеркой, не привлекая внимания санитаров".
Саммит G7 проходит 15-17 июня во Франции.
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