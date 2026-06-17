Захарова: Зеленский на G7 старался изобразить из себя центр мироздания

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский своим присутствием на G7 во Франции всячески старался изобразить, что он якобы не забыт и является центром западного мироздания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Его "черный тщедушный костюм диктатора", по словам Захаровой, нужен был для того, чтобы продемонстрировать, как он "управляет семеркой, не привлекая внимания санитаров".