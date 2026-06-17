Захарова оценила действия "Адмирала Григоровича" в инциденте с яхтой

Накануне в Минобороны России сообщили, что парусник Bright Future двигался опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата попытался вызвать судно на связь, но оно не ответило и не изменило маршрут. После этого были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы, но яхта продолжила опасное сближение. В итоге моряки сделали предупредительный выстрел, после чего парусник сменил направление.