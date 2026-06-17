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Захарова оценила действия "Адмирала Григоровича" в инциденте с яхтой - РИА Новости, 17.06.2026
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10:21 17.06.2026 (обновлено: 10:54 17.06.2026)
Захарова оценила действия "Адмирала Григоровича" в инциденте с яхтой

Захарова: «Адмирал Григорович» сделал единственно возможное в инциденте с яхтой

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" поступил правильно, открыв предупредительный огонь в сторону яхты в Ла-Манше, заявила Захарова.
  • Дипломат отметила, что по-другому британцы не понимают.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" поступил правильно в ситуации с британской яхтой в Ла-Манше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Накануне в Минобороны России сообщили, что парусник Bright Future двигался опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата попытался вызвать судно на связь, но оно не ответило и не изменило маршрут. После этого были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы, но яхта продолжила опасное сближение. В итоге моряки сделали предупредительный выстрел, после чего парусник сменил направление.
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"В этом контексте единственное, что можно было сделать, было сделано "Адмиралом Григоровичем", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что это стало долгожданным действом.
"Эти люди понимают только так, по-другому они не понимают", — добавила она.
В Минобороны подчеркивали, что экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства.
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