Захарова оценила действия "Адмирала Григоровича" в инциденте с яхтой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" поступил правильно, открыв предупредительный огонь в сторону яхты в Ла-Манше, заявила Захарова.
- Дипломат отметила, что по-другому британцы не понимают.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" поступил правильно в ситуации с британской яхтой в Ла-Манше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Накануне в Минобороны России сообщили, что парусник Bright Future двигался опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата попытался вызвать судно на связь, но оно не ответило и не изменило маршрут. После этого были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы, но яхта продолжила опасное сближение. В итоге моряки сделали предупредительный выстрел, после чего парусник сменил направление.
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"В этом контексте единственное, что можно было сделать, было сделано "Адмиралом Григоровичем", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что это стало долгожданным действом.
"Эти люди понимают только так, по-другому они не понимают", — добавила она.
В Минобороны подчеркивали, что экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства.