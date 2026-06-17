Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала утверждения о поджоге дома Стармера дебютом шизофрении - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 17.06.2026 (обновлено: 09:56 17.06.2026)
Захарова назвала утверждения о поджоге дома Стармера дебютом шизофрении

Захарова назвала слова о причастности россиянина к поджогу дома Стармера бредом

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала дебютом шизофрении утверждения британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины премьера Британии Кира Стармера.
  • Британские СМИ выпустили материалы о том, что поджоги якобы курировал 23-летний студент из России через мессенджер.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дебютом шизофрении" утверждения в британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины премьера Британии Кира Стармера.
В понедельник британские СМИ выпустили материалы о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины Стармера гражданами Украины в мае прошлого года. СМИ утверждают, что поджоги якобы курировал 23-летний студент из России через мессенджер.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Захарова пошутила про новости о виновниках поджога дома Стармера
Вчера, 14:08
"Это знаете, это такой дебют шизофрении, который, я считаю, закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии. Это за гранью", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Такую "ерунду можно было придумать с воспаленным сознанием", добавила дипломат.
"Еще раз: студент-международник, сын дипломата, из Москвы руководил этими поджигателями. Ну извините", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что подобные "бредовые" заявления говорят о том, как низко они ценят своих граждан, что считают возможным "впихивать им такую ерунду".
"Это расписаться надо в том, что такие у них люди, вот такое они должны потреблять и такому должны верить", - сказала она.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Двое украинцев, обвиняемых в поджоге дома Стармера, не признали вину
17 октября 2025, 16:25
 
В миреМоскваМария ЗахароваВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала