Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала дебютом шизофрении утверждения британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины премьера Британии Кира Стармера.

Британские СМИ выпустили материалы о том, что поджоги якобы курировал 23-летний студент из России через мессенджер.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "дебютом шизофрении" утверждения в британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины премьера Британии Кира Стармера.

В понедельник британские СМИ выпустили материалы о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины Стармера гражданами Украины в мае прошлого года. СМИ утверждают, что поджоги якобы курировал 23-летний студент из России через мессенджер.

"Это знаете, это такой дебют шизофрении, который, я считаю, закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии. Это за гранью", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Такую "ерунду можно было придумать с воспаленным сознанием", добавила дипломат.

"Еще раз: студент-международник, сын дипломата, из Москвы руководил этими поджигателями. Ну извините", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что подобные "бредовые" заявления говорят о том, как низко они ценят своих граждан, что считают возможным "впихивать им такую ерунду".