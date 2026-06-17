В Нижнем Тагиле задержали "Адольфа Гитлера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Тагиле полицейские задержали студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер".
- Против студента завели административное дело о пропаганде фашизма, ему грозит до 15 суток ареста.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Тагиле Свердловской области задержали студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер", против него завели административное дело о пропаганде фашизма, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска вычислили и задержали жителя Нижнего Тагила, который накануне в местном торговом центре "Депо" решил купить пиццу, оформив заказ на имя "Адольф Гитлер", – сказал Горелых.
По его сведениям, к разбирательству подключались в том числе и сотрудники из центра по противодействию экстремизму. Подозреваемым оказался студент строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей.
"Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивления или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником", – уточнил представитель полицейского главка.
Горелых сообщил, что студент мотивировал свою выходку тем, что якобы не осознавал смысл поступка, против него возбудили административное дело о пропаганде фашизма, ему грозит до 15 суток ареста.
"Врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Венер Гафаров в ближайшее время направит на имя директора учебного заведения, где обучается будущий электрик Тимофей, официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения", – заключил собеседник агентства.