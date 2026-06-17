В Нижнем Тагиле задержали "Адольфа Гитлера"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Тагиле полицейские задержали студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер".

Против студента завели административное дело о пропаганде фашизма, ему грозит до 15 суток ареста.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Полицейские в Нижнем Тагиле Свердловской области задержали студента, купившего пиццу под именем "Адольф Гитлер", против него завели административное дело о пропаганде фашизма, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, к разбирательству подключались в том числе и сотрудники из центра по противодействию экстремизму. Подозреваемым оказался студент строительного колледжа, будущий электрик по имени Тимофей.

"Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивления или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником", – уточнил представитель полицейского главка.

Горелых сообщил, что студент мотивировал свою выходку тем, что якобы не осознавал смысл поступка, против него возбудили административное дело о пропаганде фашизма, ему грозит до 15 суток ареста.