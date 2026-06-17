Эксперт объяснила, почему к вечеру падает концентрация

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Концентрация снижается к концу рабочего дня из-за постоянного переключения между задачами, рассказала директор по маркетингу сети сервисных офисов SOK Владлена Полуэктова.
- Сложные аналитические задачи, стратегическое планирование и подготовку отчетов лучше выполнять в первой половине дня.
- После обеда сотрудникам проще заниматься менее ресурсоемкими делами — согласованиями и ответами на письма.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Концентрация к концу рабочего дня снижается из-за постоянного переключения между задачами, рассказала директор по маркетингу сети сервисных офисов SOK Владлена Полуэктова.
"После пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений и рабочие коммуникации. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникационной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами", - сказала Полуэктова "Газете.Ru".
По словам эксперта, сложные аналитические задачи, стратегическое планирование и подготовку отчетов лучше выполнять в первой половине дня. После обеда сотрудникам проще заниматься менее ресурсоемкими делами - согласованиями и ответами на письма, добавила Полуэктова.
"Руководителям важно понимать, что продуктивность человека изменяется в течение дня. Если наиболее трудоемкие задачи ставить на время, когда сотрудники уже провели несколько встреч или обработали большой объем информации, качество работы заметно снизится", - предупредила эксперт.
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