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Эксперт объяснила, почему к вечеру падает концентрация - РИА Новости, 17.06.2026
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15:11 17.06.2026
Эксперт объяснила, почему к вечеру падает концентрация

Полуэктова: переключения между задачами на работе снижают концентрацию к вечеру

© Фото : Freepik / karlyukavУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Freepik / karlyukav
Уставшая девушка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концентрация снижается к концу рабочего дня из-за постоянного переключения между задачами, рассказала директор по маркетингу сети сервисных офисов SOK Владлена Полуэктова.
  • Сложные аналитические задачи, стратегическое планирование и подготовку отчетов лучше выполнять в первой половине дня.
  • После обеда сотрудникам проще заниматься менее ресурсоемкими делами — согласованиями и ответами на письма.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Концентрация к концу рабочего дня снижается из-за постоянного переключения между задачами, рассказала директор по маркетингу сети сервисных офисов SOK Владлена Полуэктова.
"После пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений и рабочие коммуникации. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникационной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами", - сказала Полуэктова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, сложные аналитические задачи, стратегическое планирование и подготовку отчетов лучше выполнять в первой половине дня. После обеда сотрудникам проще заниматься менее ресурсоемкими делами - согласованиями и ответами на письма, добавила Полуэктова.
"Руководителям важно понимать, что продуктивность человека изменяется в течение дня. Если наиболее трудоемкие задачи ставить на время, когда сотрудники уже провели несколько встреч или обработали большой объем информации, качество работы заметно снизится", - предупредила эксперт.
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