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Директор ЗАЭС рассказала о работе станции на фоне перебоев с электричеством - РИА Новости, 17.06.2026
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13:27 17.06.2026
Директор ЗАЭС рассказала о работе станции на фоне перебоев с электричеством

Яшина: ЗАЭС на фоне перебоев с электроснабжением работает в штатном режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.
  • Отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть Запорожской области, идут восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне перебоев с электроснабжением в области работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть региона, идут восстановительные работы.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации станции нет", - сказала Яшина.
По ее словам, ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.
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