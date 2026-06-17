Директор ЗАЭС рассказала о работе станции на фоне перебоев с электричеством

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне перебоев с электроснабжением в области работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.