Директор ЗАЭС рассказала о работе станции на фоне перебоев с электричеством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации нет.
- Отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть Запорожской области, идут восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне перебоев с электроснабжением в области работает в штатном режиме, нарушений условий безопасной эксплуатации нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть региона, идут восстановительные работы.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации станции нет", - сказала Яшина.
По ее словам, ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.