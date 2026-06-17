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Более 130 медицинских объектов отремонтируют в Ярославской области - РИА Новости, 17.06.2026
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Ярославская область
 
23:03 17.06.2026
Более 130 медицинских объектов отремонтируют в Ярославской области

Евраев: более 130 медицинских объектов отремонтируют в Ярославской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Более 130 медицинских объектов отремонтируют в Ярославской области в этом году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным областного правительства, развитие региональной системы оказания медицинской помощи обсудили на заседании координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ярославской области. Один из вопросов повестки – обновление лечебных учреждений.
"Запустили масштабную программу ремонта стационаров. Она рассчитана на три года и охватит 24 медицинские организации. В этом году планируем отремонтировать 134 объекта, которые входят в имущественный комплекс медучреждений. Работы уже начались на 44 объектах, на 25 завершены", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, к ремонту восьми площадок приступят до конца июня.
"После выполнения программы доля площадей в неудовлетворительном состоянии сократится с 47% до 35%", - подчеркнул Евраев.
На заседании отмечалось, что на капитальный ремонт медицинских организаций в Ярославской области за три года направят 1,369 миллиарда рублей, в том числе в этом году – более 700 миллионов рублей. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке партии "Единая Россия".
Участники заседания также обсудили доступность медицинских услуг для населения.
"Мы кардинально меняем организацию работы наших поликлиник, делая ее максимально удобной для пациентов. Цифровые сервисы позволяют людям экономить время и получать необходимую помощь без лишних бюрократических процедур. Наша главная задача – обеспечить доступность качественной медицины для каждого жителя области", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра здравоохранения Ярославской области Марию Можейко.
По словам Можейко, запуск референс-центра и централизация лучевой диагностики в Ярославской области ускорило описание исследований и разгрузило врачей первичного звена. Это прямой вклад в здоровье людей, подчеркнула она.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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