В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В среду в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Утром в среду телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".