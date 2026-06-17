В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В среду в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Утром в среду телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.