Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила о готовности России к проведению выборов - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
15:24 17.06.2026
Памфилова заявила о готовности России к проведению выборов

Памфилова: РФ готова проводить выборы в агрессивных внешнеполитических условиях

© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия решительно настроена проводить выборы, несмотря на агрессивные внешнеполитические условия, заявила Элла Памфилова.
  • Выборы в Государственную думу назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия даже в агрессивных внешнеполитических условиях готова проводить выборы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Выборы в Государственную думу назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Памфилова объявила о начале полномасштабной избирательной кампании
Вчера, 15:20
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала