Памфилова заявила о готовности России к проведению выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия решительно настроена проводить выборы, несмотря на агрессивные внешнеполитические условия, заявила Элла Памфилова.
- Выборы в Государственную думу назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия даже в агрессивных внешнеполитических условиях готова проводить выборы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Выборы в Государственную думу назначены на 20 сентября, будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. Ранее президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.