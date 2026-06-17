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Очевидец рассказал о тактике ВСУ, сжигающих дома мирных жителей - РИА Новости, 17.06.2026
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21:36 17.06.2026
Очевидец рассказал о тактике ВСУ, сжигающих дома мирных жителей

РИА Новости: очевидец рассказал о тактике ВСУ, сжигающих дома мирных жителей

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель села Покровки рассказал, что ВСУ отправляют по два дрона для атаки на дома: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.
  • Мужчина и его семья едва спаслись из дома, который ВСУ подожгли с помощью дронов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области рассказал, что ВСУ целенаправленно отправляют по два дрона для атаки на дома мирных граждан: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.
Видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Один (дрон - ред.) заряд сбрасывает, пробивает крышу. Второй прилетает, потом поджигает, "зажигалки" бросает", - рассказал мужчина.
Сам мужчина тоже стал жертвой такой атаки. Ему и его семье едва удалось спастись из дома, который ВСУ подожгли с помощью дронов.
"Я только вышел из душа, и он пробивает крышу. Пробивает крышу, я получаю ранение. Ну, мы сразу поняли, что следующий прилетит, будет подпаливать, поджигать. Прилетает следующий, поджигает", - говорит пострадавший.
Жители Покровки и других нескольких населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область Украины, приняли решение о вхождении в Россию в составе Херсонской области на референдуме в сентябре 2022 года.
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