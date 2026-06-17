Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель села Покровки рассказал, что ВСУ отправляют по два дрона для атаки на дома: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.
- Мужчина и его семья едва спаслись из дома, который ВСУ подожгли с помощью дронов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области рассказал, что ВСУ целенаправленно отправляют по два дрона для атаки на дома мирных граждан: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.
Видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Один (дрон - ред.) заряд сбрасывает, пробивает крышу. Второй прилетает, потом поджигает, "зажигалки" бросает", - рассказал мужчина.
Сам мужчина тоже стал жертвой такой атаки. Ему и его семье едва удалось спастись из дома, который ВСУ подожгли с помощью дронов.
"Я только вышел из душа, и он пробивает крышу. Пробивает крышу, я получаю ранение. Ну, мы сразу поняли, что следующий прилетит, будет подпаливать, поджигать. Прилетает следующий, поджигает", - говорит пострадавший.
Жители Покровки и других нескольких населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область Украины, приняли решение о вхождении в Россию в составе Херсонской области на референдуме в сентябре 2022 года.