Краткий пересказ от РИА ИИ Житель села Покровки рассказал, что ВСУ отправляют по два дрона для атаки на дома: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.

Мужчина и его семья едва спаслись из дома, который ВСУ подожгли с помощью дронов.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области рассказал, что ВСУ целенаправленно отправляют по два дрона для атаки на дома мирных граждан: первый сбрасывает заряд, пробивая крышу, а второй совершает поджог.

Видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Один (дрон - ред.) заряд сбрасывает, пробивает крышу. Второй прилетает, потом поджигает, "зажигалки" бросает", - рассказал мужчина.

Сам мужчина тоже стал жертвой такой атаки. Ему и его семье едва удалось спастись из дома, который ВСУ подожгли с помощью дронов.