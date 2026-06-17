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В Запорожской области два человека пострадали при атаке ВСУ по рынку - РИА Новости, 17.06.2026
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20:03 17.06.2026 (обновлено: 20:07 17.06.2026)
В Запорожской области два человека пострадали при атаке ВСУ по рынку

Балицкий: в Запорожской области два человека пострадали при атаке ВСУ по рынку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОбластной станции скорой медицинской помощи
Областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Васильевке в Запорожской области после атаки ВСУ по территории городского рынка пострадали два человека.
  • Пострадавшие, женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения, доставлены в лечебное учреждение.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Васильевке в Запорожской области после атаки ВСУ по территории городского рынка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Васильевке утром ВСУ произвели атаку по территории городского рынка, ранения получили два местных жителя – женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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