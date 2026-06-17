В Запорожской области два человека пострадали при атаке ВСУ по рынку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Васильевке в Запорожской области после атаки ВСУ по территории городского рынка пострадали два человека.
- Пострадавшие, женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения, доставлены в лечебное учреждение.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Васильевке в Запорожской области после атаки ВСУ по территории городского рынка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Губернатор отметил, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная медицинская помощь.