В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском и Белгородском округах два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ.
- Разрушения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в нескольких округах Белгородской области.
- Повреждены кабина грузового автомобиля, кузов микроавтобуса, крыша и окна частного дома, хозпостройка, а также фасады двух корпусов предприятия.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на наш регион. Пострадали два человека. За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино. В городской больнице №2 города Белгорода мужчине диагностировали ссадину лица. Лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по информации ведомства, в поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона мужчина получил осколочное ранение головы. Пострадавшему оказали помощь в Октябрьской РБ, после чего он будет переведен в областную клиническую больницу.
В оперштабе добавили, что разрушения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в Белгороде, Белгородском округе (поселок Политотдельский, хутор Церковный), Шебекинском округе (село Ржевка, село Вознесеновка) и Грайворонском округе (село Санково). Повреждены кабина грузового автомобиля, кузов микроавтобуса, крыша и окна частного дома, хозпостройка, а также фасады двух корпусов предприятия.