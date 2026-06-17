В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области.

В оперштабе добавили, что разрушения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в Белгороде, Белгородском округе (поселок Политотдельский, хутор Церковный), Шебекинском округе (село Ржевка, село Вознесеновка) и Грайворонском округе (село Санково). Повреждены кабина грузового автомобиля, кузов микроавтобуса, крыша и окна частного дома, хозпостройка, а также фасады двух корпусов предприятия.