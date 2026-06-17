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В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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19:32 17.06.2026 (обновлено: 20:05 17.06.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Оперштаб: 2 человека пострадали в 2 округах Белгородской области при атаках ВСУ

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгородской области. 17 июня 2026
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгородской области. 17 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгородской области. 17 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском и Белгородском округах два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ.
  • Разрушения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в нескольких округах Белгородской области.
  • Повреждены кабина грузового автомобиля, кузов микроавтобуса, крыша и окна частного дома, хозпостройка, а также фасады двух корпусов предприятия.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Шебекинском и Белгородском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на наш регион. Пострадали два человека. За медицинской помощью обратился водитель автомобиля, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль на окраине города Шебекино. В городской больнице №2 города Белгорода мужчине диагностировали ссадину лица. Лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по информации ведомства, в поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона мужчина получил осколочное ранение головы. Пострадавшему оказали помощь в Октябрьской РБ, после чего он будет переведен в областную клиническую больницу.
В оперштабе добавили, что разрушения в результате атак дронов ВСУ зафиксированы в Белгороде, Белгородском округе (поселок Политотдельский, хутор Церковный), Шебекинском округе (село Ржевка, село Вознесеновка) и Грайворонском округе (село Санково). Повреждены кабина грузового автомобиля, кузов микроавтобуса, крыша и окна частного дома, хозпостройка, а также фасады двух корпусов предприятия.
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