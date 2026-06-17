В Энергодаре один мирный житель погиб и трое пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре один мирный житель погиб и трое ранены в результате атак ВСУ.
- Удары были нанесены в районе железнодорожного вокзала и по жилому массиву.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Один мирный житель Энергодара погиб и трое ранены в результате террористических атак ВСУ на город, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончался", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Как уточнил глава администрации, всем раненым оказана необходимая медицинская помощь. Один из них в настоящее время находится на операции, его состояние оценивается как тяжелое. Удары были нанесены в районе железнодорожного вокзала и по жилому массиву.
Глава города попросил всех жителей максимально ограничить перемещения по городу и при угрозе атаки БПЛА или обстрела немедленно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем безопасном месте.
Как сообщил ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ВСУ за последние сутки нанесли до 50 ударов по Энергодару, а также транспортному цеху Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что "Росатом" делает все, чтобы помочь коллективу Запорожской АЭС и жителям Энергодара, территория которого подвергается обстрелам ВСУ.