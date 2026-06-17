Бойцы "Южной" группировки блокируют связь ВСУ на донецком участке

ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" блокируют связь ВСУ на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

"Стараемся блокировать им связь. Выбиваем Starlink, уничтожаем антенны противника", - рассказали в группировке.

Уточняется, что только с начала июня пилоты БПЛА группировки уничтожили 170 антенн связи и БПЛА и 67 терминалов Starlink.