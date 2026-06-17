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Бойцы "Южной" группировки блокируют связь ВСУ на донецком участке - РИА Новости, 17.06.2026
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11:51 17.06.2026
Бойцы "Южной" группировки блокируют связь ВСУ на донецком участке

Операторы БПЛА "Южной" группировки блокируют связь ВСУ на донецком участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" блокируют связь ВСУ на донецком участке фронта.
  • С начала июня операторы БПЛА уничтожили 170 антенн связи и 67 терминалов Starlink.
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" блокируют связь ВСУ на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
«
"Стараемся блокировать им связь. Выбиваем Starlink, уничтожаем антенны противника", - рассказали в группировке.
Уточняется, что только с начала июня пилоты БПЛА группировки уничтожили 170 антенн связи и БПЛА и 67 терминалов Starlink.
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