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Врач "Локомотива" рассказал о восстановлении Комличенко - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
11:36 17.06.2026
Врач "Локомотива" рассказал о восстановлении Комличенко

Калюжный: восстановление Комличенко идет с опережением графика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНиколай Комличенко
Николай Комличенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Николай Комличенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского "Локомотива" Николай Комличенко получил травму колена в матче 1 мая и досрочно покинул поле.
  • Форвард прошел операцию на колене в начале мая и пропустил остаток сезона.
  • Восстановление Комличенко идет с опережением графика, несмотря на стандартные шесть месяцев реабилитации.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Восстановление футболиста московского "Локомотива" Николая Комличенко, который ранее перенес операцию на колене, идет с опережением графика, сообщил журналистам главный врач железнодорожников Игорь Калюжный.
Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1) и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. В начале мая футболист перенес операцию на колене.
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"Николай прошел углубленное медицинское обследование, естественно, он пока не готов к тренировкам в общей группе. Он проходит свою фазу реабилитации. Все, слава богу, идет очень хорошо - он весь отпуск тренировался и индивидуально занимался с тренером по физподготовке и с реабилитологом. Все под контролем, - сказал Калюжный. - Стандартный протокол восстановления при операциях такого формата - шесть месяцев. Николай - очень атлетичный спортсмен, и есть все предпосылки к тому, что этот срок будет короче. Мы отталкиваемся от шести месяцев, но все показатели на данный момент говорят, что он идет с опережением графика".
В минувшем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.
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