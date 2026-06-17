Врач "Локомотива" рассказал о восстановлении Комличенко

"Николай прошел углубленное медицинское обследование, естественно, он пока не готов к тренировкам в общей группе. Он проходит свою фазу реабилитации. Все, слава богу, идет очень хорошо - он весь отпуск тренировался и индивидуально занимался с тренером по физподготовке и с реабилитологом. Все под контролем, - сказал Калюжный. - Стандартный протокол восстановления при операциях такого формата - шесть месяцев. Николай - очень атлетичный спортсмен, и есть все предпосылки к тому, что этот срок будет короче. Мы отталкиваемся от шести месяцев, но все показатели на данный момент говорят, что он идет с опережением графика".