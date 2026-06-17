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В Воронежской области подростка отправили в колонию за подготовку теракта - РИА Новости, 17.06.2026
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14:15 17.06.2026
В Воронежской области подростка отправили в колонию за подготовку теракта

Воронежскому подростку дали 7 лет воспитательной колонии за подготовку теракта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцатилетнего подростка из Лисок Воронежской области приговорили к семи годам воспитательной колонии.
  • Он признан виновным в подготовке к совершению террористического акта по указанию спецслужб Украины.
  • Правоохранители продолжают расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб Украины, склонивших подростка к подготовке теракта.
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка из Лисок Воронежской области приговорили к семи годам воспитательной колонии за подготовку к взрыва автомобиля военнослужащего под руководством спецслужб Украины, сообщили в Следственном комитете России.
По данным СК, в мае 2025 года подросток при переписке в одном из мессенджеров с представителями спецслужб Украины согласился за деньги совершить террористический акт, взорвав автомобиль военнослужащего.
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"Несовершеннолетний признан виновным в подготовке к совершению террористического акта… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — говорится в Telegram-канале СК.
Суд признал парня виновным по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой с использованием сети Интернет), уточнили в ведомстве.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб Украины, которые склонили подростка к подготовке теракта, по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой с использованием сети Интернет), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
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