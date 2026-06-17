Воробьев обсудил с медиками капремонт корпуса Подольской больницы

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с медиками планы по капремонту хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В прошлом году в больнице завершили капремонт реанимационного отделения. Губернатор приехал в городской округ Подольск накануне Дня медицинского работника и встретился с врачами, а также наградил отличившихся сотрудников.

"Здесь, в Подольске, мы отремонтировали очень важное отделение. Также в рамках госпрограммы развернули масштабную модернизацию всего хирургического корпуса областной больницы, где в неделю проводится более 400 операций. У нас большой запрос на качественную медицину в первичном звене, и на высокотехнологичные операции, которые спасают. Очень ценим ваш труд", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

По его словам, важно, когда руководитель стационара, заведующий поликлиникой делает все, чтобы привлекать специалистов, так как люди – это главное.

В обновленном реанимационном отделении оборудованы палаты интенсивной терапии (на три и четыре койки), противошоковая палата, изолятор и многое другое. Модернизация позволила минимизировать время оказания помощи благодаря удобному расположению отделения рядом с операционным блоком и диагностическими кабинетами.

Масштабная модернизация хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы на улице Кирова реализуется в рамках региональной госпрограммы в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе капремонта обновят фасад здания, входную группу, заменят кровлю и все инженерные системы, проведут внутреннюю отделку, установят новые окна, двери и сантехническое оборудование, а также поставят новую мебель и технику. На прилегающей территории проведут благоустройство. Сейчас на объекте трудятся больше 40 человек. Полностью завершить работы планируют в 2029 году.

Губернатор осмотрел обновленное отделение, а также в рамках торжественной церемонии передал подольским медикам областные награды.

"Я здесь, чтобы вас поздравить и в вашем лице поблагодарить 107 тысяч подмосковных врачей, медсестер, работников скорой помощи, фельдшеров, водителей. Всех, кто лечит, спасает, заботится, делает все возможное, чтобы помочь людям. Мы стараемся планомерно модернизировать систему здравоохранения", – подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что важно иметь современное оборудование, трансформировать палаты, которые уже не соответствуют современным требованиям. Кроме того, регионе строятся передовые центры. Так, через пару лет сдадут медцентр в Балашихе, еще через несколько – в Мытищах.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Московской области" присвоено врачу-онкологу центра амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы Ирине Даниловой.

Также благодарности губернатора получили: главврач Вардан Геворкян, врач-рентгенолог рентгеновского отделения Подольской больницы Елена Барышникова, врач-кардиолог Наталья Гомозова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Владислав Мешков, врач-уролог урологического кабинета взрослой поликлиники больницы Александр Панкевич и медсестра процедурной Людмила Сиротенко.

Для привлечения кадров в области работают различные меры поддержки медработников. Среди наиболее популярных – компенсация аренды жилья, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга" и многие другие.