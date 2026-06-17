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Еврокомиссар признал отставание Европы от России в оборонном производстве - РИА Новости, 17.06.2026
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17:09 17.06.2026
Еврокомиссар признал отставание Европы от России в оборонном производстве

Еврокомиссар Кубилюс: Россия опережает Европу по производству вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства.
  • Кубилюс призвал ускорить создание европейских вооружений и перейти на более дешевое и менее качественное вооружение, которое можно было бы производить в широких масштабах.
  • Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, а альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства, а также призвал ускорить создание европейских вооружений.
Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. А президент России Владимир Путин называл заявления о мнимой угрозе НАТО со стороны РФ чушью, в которую не верят сами западные политики. При этом, по словам Путина, эти политики стараются убедить в существовании угрозы население своих стран, чтобы выдавить из людей побольше денег.
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"Нам нужна сила более объединенного оборонного рынка Европы… Россия по-прежнему опережает нас по производству", - сказал еврокомиссар, выступая на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2026 во Франции.
Он также призвал Европу перейти на более дешевое и менее качественное вооружение, которое можно было бы производить в широких масштабах.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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