Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства.
- Кубилюс призвал ускорить создание европейских вооружений и перейти на более дешевое и менее качественное вооружение, которое можно было бы производить в широких масштабах.
- Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, а альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства, а также призвал ускорить создание европейских вооружений.
Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. А президент России Владимир Путин называл заявления о мнимой угрозе НАТО со стороны РФ чушью, в которую не верят сами западные политики. При этом, по словам Путина, эти политики стараются убедить в существовании угрозы население своих стран, чтобы выдавить из людей побольше денег.
Он также призвал Европу перейти на более дешевое и менее качественное вооружение, которое можно было бы производить в широких масштабах.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.