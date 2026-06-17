Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства.

Кубилюс призвал ускорить создание европейских вооружений и перейти на более дешевое и менее качественное вооружение, которое можно было бы производить в широких масштабах.

Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, а альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".

БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает европейские страны по темпам военного производства, а также призвал ускорить создание европейских вооружений.

Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО . А президент России Владимир Путин называл заявления о мнимой угрозе НАТО со стороны РФ чушью, в которую не верят сами западные политики. При этом, по словам Путина, эти политики стараются убедить в существовании угрозы население своих стран, чтобы выдавить из людей побольше денег.

"Нам нужна сила более объединенного оборонного рынка Европы … Россия по-прежнему опережает нас по производству", - сказал еврокомиссар, выступая на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2026 во Франции

Он также призвал Европу перейти на более дешевое и менее качественное вооружение, которое можно было бы производить в широких масштабах.