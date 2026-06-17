Страны-участницы G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине.

Государства G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России и рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений для увеличения военного производства страны.

Страны G7 приветствовали анонсирование соглашения между США и Ираном и намерены усилить гуманитарную работу в секторе Газа, а также диверсифицировать маршруты поставки энергетики.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) по итогам встречи договорились увеличить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине, сообщается в опубликованном заявлении по "проблемам в геополитике" стран-участниц проходящего по Франции саммита.

В заявлении, опубликованном на сайте саммита, страны выразили поддержку Киеву . В частности, государства планируют оказать помощь Украине "в течение следующей зимы". Кроме того, в документе подчеркивается, что страны G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России

"Мы согласились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков и вооружений дальнего действия. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство страны", - говорится в заявлении.

В документе страны-участницы саммита G7 приветствовали анонсирование соглашения между США Ираном . Государства намерены усилить гуманитарную работу в секторе Газа, а также "усилить диверсификацию маршрутов поставки энергетики" для того, чтобы снизить глобальную уязвимость из-за Ормузского пролива

В заявлении страны-участницы саммита также выразили обеспокоенность по поводу "программ ядерных и баллистических ракет КНДР".