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Страны-участницы G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине - РИА Новости, 17.06.2026
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10:21 17.06.2026
Страны-участницы G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине

Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО и вооружений Украине

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине.
  • Государства G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России и рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений для увеличения военного производства страны.
  • Страны G7 приветствовали анонсирование соглашения между США и Ираном и намерены усилить гуманитарную работу в секторе Газа, а также диверсифицировать маршруты поставки энергетики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) по итогам встречи договорились увеличить поставки средств ПВО и вооружений дальнего действия Украине, сообщается в опубликованном заявлении по "проблемам в геополитике" стран-участниц проходящего по Франции саммита.
В заявлении, опубликованном на сайте саммита, страны выразили поддержку Киеву. В частности, государства планируют оказать помощь Украине "в течение следующей зимы". Кроме того, в документе подчеркивается, что страны G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.
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"Мы согласились увеличить поставки средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков и вооружений дальнего действия. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство страны", - говорится в заявлении.
В документе страны-участницы саммита G7 приветствовали анонсирование соглашения между США и Ираном. Государства намерены усилить гуманитарную работу в секторе Газа, а также "усилить диверсификацию маршрутов поставки энергетики" для того, чтобы снизить глобальную уязвимость из-за Ормузского пролива.
В заявлении страны-участницы саммита также выразили обеспокоенность по поводу "программ ядерных и баллистических ракет КНДР".
Саммит G7 проходит 15-17 июня во Франции.
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