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Сенатор призвал дать жесткую оценку ударам ВСУ по мирным людям - РИА Новости, 17.06.2026
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15:26 17.06.2026
Сенатор призвал дать жесткую оценку ударам ВСУ по мирным людям

Волошин призвал международные структуры дать жесткую оценку ударам ВСУ

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин призвал международные структуры дать жесткую оценку атакам ВСУ по мирным гражданам.
  • Волошин заявил, что трагедия в Брянской области — это приговор международному молчанию и что любая попытка уйти от ответственности приведет к дальнейшей эскалации террора.
  • Сенатор подчеркнул, что противник применяет тактику деморализации через страх за жизни самых беззащитных слоев населения.
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Международные структуры должны дать жесткую оценку атакам ВСУ по мирным гражданам, дабы избежать дальнейшей эскалации террора, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин, комментируя удар ВСУ в Брянской области.
"Трагедия в Брянской области - это не только преступление киевского режима. Это еще и приговор международному молчанию. Международные структуры обязаны дать не формальную, а предельно жесткую и недвусмысленную оценку происходящему. Любая попытка уйти от ответственности - это шаг к дальнейшей эскалации террора", - сказал Волошин.
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Сенатор добавил, что каждый новый удар по ребенку, каждый атакованный автобус и каждая трагедия, подобная брянской - это не только ответственность исполнителей и заказчиков в Киеве, но и ответственность тех, кто покрывает их молчанием, размытыми формулировками и двойными стандартами.
"Старобельск, Енакиево, Брянская область - это уже не череда эпизодов. Это проверка международного сообщества на способность называть зло злом. И эту проверку многие сегодня проваливают", - отметил Волошин.
Он подчеркнул, что своими действиями противник применяет осознанную тактику деморализации через страх за жизни самых беззащитных слоев населения.
Ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте. На место происшествия выехал прокурор Брянской области Владимир Мосин.
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В миреБрянская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ВолошинЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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