Рейтинг@Mail.ru
Свыше 600 бизнесменов Вологодчины подали заявки на маркетинговую поддержку - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:10 17.06.2026
Свыше 600 бизнесменов Вологодчины подали заявки на маркетинговую поддержку

Более 600 бизнесменов Вологодчины направили заявки на маркетинговую поддержку

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Вологду
Вид на Вологду - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на Вологду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 600 предпринимателей Вологодской области подали заявки с помощью центра "Мой бизнес" на бесплатное размещение рекламы в региональных СМИ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Прием заявок начался с 1 апреля, а услуга включала в себя размещение статейных материалов, а также изготовление аудио- и видеороликов и их трансляцию.
"Основной задачей господдержки является снижение финансовой нагрузки на предпринимателей. Размещение рекламы в СМИ для бизнеса бесплатное", – отметила директор центра "Мой бизнес" Анна Торопилова, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что такая возможность реализуется для бизнеса в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Специалисты регионального центра "Мой бизнес" также могут проконсультировать по вопросам начала и ведения предпринимательской деятельности и о мерах государственной поддержки бизнеса.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Вологодский губернатор рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
6 июня, 19:49
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала