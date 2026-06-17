Свыше 600 бизнесменов Вологодчины подали заявки на маркетинговую поддержку

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 600 предпринимателей Более 600 предпринимателей Вологодской области подали заявки с помощью центра "Мой бизнес" на бесплатное размещение рекламы в региональных СМИ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Прием заявок начался с 1 апреля, а услуга включала в себя размещение статейных материалов, а также изготовление аудио- и видеороликов и их трансляцию.

"Основной задачей господдержки является снижение финансовой нагрузки на предпринимателей. Размещение рекламы в СМИ для бизнеса бесплатное", – отметила директор центра "Мой бизнес" Анна Торопилова, ее слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что такая возможность реализуется для бизнеса в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".