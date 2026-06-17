В Казани осудили водителя, сбившего 11 человек на остановке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Казани водитель арендованного автомобиля, находясь в состоянии опьянения и не имея прав, сбил на остановке 11 человек, включая троих детей.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортом на 2 года и 10 месяцев.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости. Водителя арендованного автомобиля, сбившего на остановке в Казани 11 человек, приговорили к 4 годам 1 месяцу колонии-поселения, сообщила прокуратура Татарстана.

По данным следствия, утром 10 марта 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения и не имея прав, за рулем "Москвича" двигаясь по улице Вишневского, потерял контроль над управлением, выехал на остановку общественного транспорта, где сбил 11 человек, включая троих детей. Двое пострадавших получили тяжелые травмы, двоим причинен средней тяжести вред здоровью.

"Суд приговорил мужчину к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортом на 2 года и 10 месяцев. Гражданский иск потерпевшего на 500 тысяч рублей удовлетворен. Мужчина был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следствием было установлено, что мужчина сел за руль, будучи привлеченным к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, после ДТП медосвидетельствование подтвердило опьянение водителя. Кроме того, обвиняемый купил поддельные справки Республиканской клинической психиатрической больницы и Республиканского клинического наркологического диспансера, которые использовал для возврата ранее изъятых водительских прав.