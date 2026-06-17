Во Владивостоке задержали студента из Индии за распространение наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владивостоке полицейские задержали студента из Индии по подозрению в распространении наркотиков через закладки.
- У молодого человека при себе было 50 свертков с наркотическим веществом, еще два свертка правоохранители изъяли из тайников.
- Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, студенту грозит до 20 лет лишения свободы.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали студента из Индии по подозрению распространении наркотиков через закладки, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
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"Во Владивостоке полицейские задержали наркозакладчика – студента из Индии… Экипаж ППС обратил внимание на молодого человека, который, заметив полицейских, заметно занервничал… Гражданин признался, что намеревался разложить свертки с наркотическим веществом. У молодого человека при себе было 50 свертков с закладками", - говорится в сообщении.
Задержанного доставили в отдел полиции. По данным УМВД, молодой человек прибыл из Индии в Россию для обучения. По версии полиции, с апреля 2026 года он работал в наркомагазине, регулярно получал наркотики, раскладывал их по тайникам, а организаторам нелегального бизнеса слал фотоотчеты. Юноша размещал от 20 до 50 закладок в день, сообщает УМВД.
Правоохранители изъяли еще два свертка из тайников. Экспертиза показала, что в них синтетический наркотик N-метилэфедрон. Общая масса изъятого - 15 граммов.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, теперь студенту грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу. Полицейские устанавливают причастных к каналу поступления и сбыта наркотиков.