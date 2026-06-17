Во Владивостоке задержали студента из Индии за распространение наркотиков

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"Во Владивостоке полицейские задержали наркозакладчика – студента из Индии… Экипаж ППС обратил внимание на молодого человека, который, заметив полицейских, заметно занервничал… Гражданин признался, что намеревался разложить свертки с наркотическим веществом. У молодого человека при себе было 50 свертков с закладками", - говорится в сообщении.