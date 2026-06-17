Вьетнам готов работать с Россией и АСЕАН в области бизнеса, заявил премьер

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"Вьетнам готов работать вместе с Российской Федерацией, со странами АСЕАН в деле превращения потенциала в конкретные проекты в области развития бизнес-возможностей и укрепления доверия друг к другу для того, чтобы это стало основой для дальнейшего роста", — отметил он.