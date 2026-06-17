Опередивший время. Почему Ка-50 "Черная акула" не прижился в войсках

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Одноместный, высокотехнологичный, ударный — 44 года назад, 17 июня 1982-го, состоялся первый полет опытного вертолета B-80, принятого в 1990-х на вооружение под обозначением Ка-50. Эта машина стала настоящим прорывом отечественного вертолетостроения, однако в крупносерийное производство так и не пошла. Минобороны выбрало двухместную модификацию Ка-52 "Аллигатор". Об истории "Черной акулы" — в материале РИА Новости.

Первый среди равных

В 1976 году, 16 декабря, Совмин СССР распорядился приступить к разработке перспективного ударного вертолета для уничтожения бронетехники на поле боя. В США уже активно испытывали AH-64 Apache, и новая советская машина должна была стать его прямым конкурентом. Программу создания "вертолета будущего" поручили на конкурсной основе ОКБ имени Миля и ОКБ "Камов".

Камовцы до этого занимались исключительно морскими вертолетами — Ка-25, Ка-27. Опыта проектирования винтокрылых машин для армейской авиации у них не было, однако наработанный за годы опыт им очень пригодился. Прототип перспективного вертолета B-80 получил традиционную для предыдущих машин ОКБ соосную схему: два несущих винта расположены один над другим и вращаются в противоположных направлениях вокруг общей геометрической оси. Это техническое решение повышает маневренность, скороподъемность и тяговооруженность "вертушки". Кроме того, отпадает необходимость в рулевом винте на хвостовой балке, что уменьшает вес машины.

Другая особенность B-80 — сокращение экипажа до одного человека. Традиционно, помимо летчика, в кабине ударного вертолета находился еще и оператор вооружений, управлявший пушкой и противотанковыми ракетами. Однако в прототип внедрили передовой прицельно-навигационный комплекс, значительно автоматизирующий пилотирование и применение бортового вооружения. Одноместная компоновка не только уменьшила вес и габариты, но и снизила расходы на обучение персонала.

© Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФ Вертолет Ка-50 © Фото : Управление пресс-службы и информации МО РФ Вертолет Ка-50

Наконец, впервые в истории мирового вертолетостроения винтокрылую машину оснастили штатной системой спасения летчика: установили катапультное кресло К-37-800. После того как пилот дергает ручки катапульты, срабатывают пиропатроны, которые перебивают лопасти несущих винтов. Далее — подрыв пластической взрывчатки, наложенной на стекло кабины. Кресло с летчиком вытягивает наружу буксировочная ракета. Автоматически перерезаются привязные ремни, спинка кресла отделяется от пилота, вытягивая парашютный купол. Система спасает человека на высоте от нуля до четырех километров и при скорости от нуля до 350 километров в час.

Два газотурбинных двигателя ТВЗ-117ВМА мощностью 2200 лошадиных сил каждый обеспечивают скорость до 350 километров в час и скороподъемность около десяти метров в секунду на высоте 2500 метров. Аэродинамика фюзеляжа гарантирует летно-технические характеристики на уровне лучших образцов отечественной и мировой вертолетной промышленности, а по некоторым показателям просто нет аналогов.

При этом машина вооружена до зубов. Главный калибр — противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", способные поражать бронированные и хорошо укрепленные цели на дистанции до десяти километров. Еще есть блоки неуправляемых С-8 и С-13, "Иглы-В" класса "воздух — воздух", высокоточные Х-25МЛ и широкая номенклатура бомбового вооружения — до 2800 килограммов смертоносного железа. Для ближнего боя — автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 460 бронебойных и осколочно-фугасных снарядов.

Обкатка Чечней

"Черную акулу" приняли на вооружение 28 августа 1995-го — в самый разгар войны в Чечне. Там и состоялось боевое крещение, уже во вторую кампанию. В зону конфликта отправили боевую ударную группу в составе двух серийных Ка-50 и двух Ка-29 для обеспечения навигации, целеуказания и закрытой радиосвязи с другими родами войск. Группа принимала участие в боевых действиях с 28 декабря 2000 года по 14 февраля 2001-го. Вертолеты выполнили 49 вылетов, провели более 100 атак неуправляемыми ракетами, 69 стрельб из бортовой пушки и три пуска ПТУР "Вихрь". Поразили полторы сотни целей боевиков.

Шестого января 2001 года Ка-50 уничтожил цель с предельно малой высоты, и законцовка одной из лопастей была повреждена разлетевшимися осколками. В Ханкале этот участок отрезали, после чего вертолет самостоятельно перелетел на аэродром базирования. Потом борт три недели ожидал из Торжка запасной комплект лопастей. То, от чего не выжили бы многие другие вертолеты, для "Черной акулы" оказалось не страшнее царапины.

Летчики были в восторге от новой машины. Особенно отмечали превосходные летные характеристики, вооружение и бортовую электронику. По сравнению с Ми-24, воевавшим еще в Афганистане, Ка-50 — огромный шаг вперед. Вертолет подтвердил высокие боевые качества. Причем проверка "Черных акул" проходила в сложных метеоусловиях и в горной местности.

Двухместный вариант

Построив порядка 20 вертолетов этого типа, программу свернули в пользу двухместной модификации Ка-52 "Аллигатор" и военно-морского варианта Ка-52К "Катран". Время показало, что даже очень хорошо подготовленному летчику сложно заниматься одновременно и пилотированием, и управлением системами вооружения. Особенно в условиях вооруженного конфликта высокой интенсивности, когда на принятие решения остаются считаные секунды. Тут никакая автоматика не заменит второго члена экипажа.

К тому же не стоит забывать тяжелое экономическое положение страны в 1990-х и начале 2000-х. Бюджет не тянул массовое производство сложного и дорогого вертолета. Ситуация изменилась к концу первого десятилетия XXI века, когда в ВПК направили серьезные средства. И уже в мае 2011-го первые двухместные Ка-52 поступили на вооружение строевых частей армейской авиации. Всего построили больше 130 разведывательно-ударных "Аллигаторов".

Главное отличие от Ка-50 — место для оператора вооружения. Летчики сидят бок о бок, а не один за другим, как на большинстве современных машин этого класса. Кроме того, у Ка-52 имеется собственная бортовая РЛС, устраняющая зависимость от внешнего целеуказания. Также на машину установили тепловизор второго поколения, что позволяет эффективно действовать ночью и в сложных метеоусловиях. А в остальном это все та же "Черная акула".

Ка-52 активно применяется в СВО. "Аллигаторы" прикрывали транспортные Ми-8 и Ми-17 с тактическим десантом во время броска на Киев в феврале 2022 года. Жгли вражеские танки и БМП на Запорожском направлении, отражая контрнаступление ВСУ летом-осенью 2023-го. Работают как пушками, так и ракетами, с кабрирования и прямой наводкой. Ка-52 эффективны и против дронов — для этого разработали специальные 30-миллиметровые снаряды. Главная особенность — управляемый подрыв за счет программируемого взрывателя. Прицельный комплекс перед выстрелом вводит в память взрывателя данные о цели: скорость, дистанция, траектория, упреждение. Потом боеприпас самостоятельно подрывается в указанной точке, создавая на пути беспилотников сплошное поле осколков.