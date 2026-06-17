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В Венгрии проведут внутреннее расследование из-за транзита денег из Украины - РИА Новости, 17.06.2026
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10:39 17.06.2026 (обновлено: 10:55 17.06.2026)
В Венгрии проведут внутреннее расследование из-за транзита денег из Украины

Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину

© Фото : Правительство ВенгрииВалюта и золото, изъятые у граждан Украины на территории Венгрии
Валюта и золото, изъятые у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Правительство Венгрии
Валюта и золото, изъятые у граждан Украины на территории Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о проведении внутреннего расследования в связи с задержанием украинских граждан, перевозивших через Венгрию золото и валюту.
  • Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег.
  • Бывший премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных денег после того, как станет известно, чьи они.
БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что распорядился провести внутреннее расследование в связи с задержанием в марте украинских граждан, перевозивших через Венгрию золото и валюту.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота.
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"Мы распорядились незамедлительно провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом об украинском "золотом конвое", - написал Мадьяр в соцсети Х.
Бывший премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
Бывший сотрудник украинских спецслужб рассказал венгерским СМИ, что Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии "Тиса" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета, и конфискованные в Венгрии средства из их числа.
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