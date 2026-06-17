Глава ФМБА заявила о расширении возможностей применения вакцины от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что российскую мРНК-вакцину "Онкорна" для терапии колоректального рака можно будет назначать на более ранней стадии лечения.
- Условием для такого решения может стать повышенная частота мутаций.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорну" можно будет назначать и на более ранней стадии лечения, сообщила в интервью РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
"Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях", — сказала она.
В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение "Онкорны".
Вакцина показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутаций.
Как поясняла Скворцова, это персонализированный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета, и первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.