Глава ФМБА заявила о расширении возможностей применения вакцины от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что российскую мРНК-вакцину "Онкорна" для терапии колоректального рака можно будет назначать на более ранней стадии лечения.

Условием для такого решения может стать повышенная частота мутаций.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорну" можно будет назначать и на более ранней стадии лечения, сообщила в интервью РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях", — сказала она.

В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение "Онкорны".

Вакцина показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком , получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контрольных точек , если у пациента выявили повышенную частоту мутаций.