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Глава ФМБА заявила о расширении возможностей применения вакцины от рака - РИА Новости, 17.06.2026
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05:03 17.06.2026 (обновлено: 06:57 17.06.2026)
Глава ФМБА заявила о расширении возможностей применения вакцины от рака

Скворцова: мРНК-вакцину "Онкорна" можно будет назначать на более ранней стадии

© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вероника Скворцова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что российскую мРНК-вакцину "Онкорна" для терапии колоректального рака можно будет назначать на более ранней стадии лечения.
  • Условием для такого решения может стать повышенная частота мутаций.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорну" можно будет назначать и на более ранней стадии лечения, сообщила в интервью РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
"Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях", — сказала она.
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В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение "Онкорны".
Вакцина показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутаций.
Как поясняла Скворцова, это персонализированный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета, и первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.
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ОбществоРоссияВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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