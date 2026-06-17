Рабочий день в Узбекистане в четверг начнется позже из-за матча сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил госорганизациям начать работу 18 июня с 10:00 из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу.

Первый матч сборной Узбекистана на чемпионате мира против Колумбии начнется в 7:00 по местному времени 18 июня.

Частные предприятия и организации самостоятельно будут определять время начала работы в четверг.

ТАШКЕНТ, 17 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим распоряжением разрешил госорганизациям 18 июня начать работу с 10.00 (8.00 мск) из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Мексике и Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США Канаде . Сборная Узбекистана , которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии Португалии и ДР Конго. Первый матч с колумбийцами начнется в 7.00 (5.00 мск) по местному времени 18 июня.

"Чтобы создать условия для наших болельщиков, учитывая, что эти матчи начинаются довольно рано по узбекистанскому времени, наш президент установил начало завтрашнего рабочего дня с 10.00 часов", - сказал Асадов на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.

Он уточнил, что частные предприятия и организации самостоятельно будут определять время начала работы в четверг.