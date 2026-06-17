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Рабочий день в Узбекистане в четверг начнется позже из-за матча сборной - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
16:52 17.06.2026
Рабочий день в Узбекистане в четверг начнется позже из-за матча сборной

Рабочий день в Узбекистане в четверг начнется на час позже из-за матча сборной

© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФутболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил госорганизациям начать работу 18 июня с 10:00 из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу.
  • Первый матч сборной Узбекистана на чемпионате мира против Колумбии начнется в 7:00 по местному времени 18 июня.
  • Частные предприятия и организации самостоятельно будут определять время начала работы в четверг.
ТАШКЕНТ, 17 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим распоряжением разрешил госорганизациям 18 июня начать работу с 10.00 (8.00 мск) из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго. Первый матч с колумбийцами начнется в 7.00 (5.00 мск) по местному времени 18 июня.
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"Чтобы создать условия для наших болельщиков, учитывая, что эти матчи начинаются довольно рано по узбекистанскому времени, наш президент установил начало завтрашнего рабочего дня с 10.00 часов", - сказал Асадов на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.
Он уточнил, что частные предприятия и организации самостоятельно будут определять время начала работы в четверг.
"Конечно, наш уважаемый президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждет этот матч… Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками", - добавил Асадов.
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