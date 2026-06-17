Мишустин рассказал о расширении сотрудничества России и Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сотрудничество России и Узбекистана вышло на принципиально новый уровень.
- Узбекистан выступает важным связующим звеном между РФ, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком, отметил российский премьер.
ТАШКЕНТ, 17 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана вышло на принципиально новый уровень: расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Двустороннее сотрудничество (России и Узбекистана - ред.) вышло на принципиально новый уровень – расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
Глава российского правительства напомнил слова президента России Владимира Путина, прозвучавшие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком.
Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум проходит в столице Узбекистана 16-18 июня.