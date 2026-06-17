Спасатели рассказали, когда человек должен снимать с себя украшения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Необходимо снимать ювелирные изделия, прежде всего кольца, перед баней, тренировкой и в жару.
- При появлении сильного отека из-за украшений нужно срочно звонить в экстренные службы по номеру 112.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Находящиеся на человеке ювелирные изделия, прежде всего различные кольца, нужно снимать перед баней, тренировкой и в жару, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"Необходимо обязательно снимать с себя ювелирные украшения, в первую очередь кольца, перед посещением бани, в жаркую погоду, а также перед предстоящей физической нагрузкой", - сказал собеседник агентства.
Спасатель рассказал, какие вещи нужны для похода в горы
14 июня, 04:18
Он добавил, что в противном случае появившийся сильный отек может быть опасен и потребует срочного медицинского вмешательства.
"При появлении сильного отека нужно как можно быстрее позвонить по номеру вызова экстренных служб "112", - заключил собеседник агентства.
Врач назвала признаки обезвоживания у пожилых людей
5 октября 2025, 03:12