Спасатели рассказали, когда человек должен снимать с себя украшения

Краткий пересказ от РИА ИИ Необходимо снимать ювелирные изделия, прежде всего кольца, перед баней, тренировкой и в жару.

При появлении сильного отека из-за украшений нужно срочно звонить в экстренные службы по номеру 112.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Находящиеся на человеке ювелирные изделия, прежде всего различные кольца, нужно снимать перед баней, тренировкой и в жару, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".

"Необходимо обязательно снимать с себя ювелирные украшения, в первую очередь кольца, перед посещением бани, в жаркую погоду, а также перед предстоящей физической нагрузкой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в противном случае появившийся сильный отек может быть опасен и потребует срочного медицинского вмешательства.