ВСУ потеряли более 125 военных в зоне действия "Юга" за сутки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 125 военных, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак", 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.