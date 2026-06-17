ВСУ потеряли более 125 военных в зоне действия "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 125 военных, два бронетранспортера «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак» и другое вооружение в зоне ответственности «Южной» группировки за сутки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска и других населенных пунктов ДНР.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 125 военных, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Отмечается, что всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортера "Буцефал", боевую бронированную машину "Казак", 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18