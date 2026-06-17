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Омбудсмен рассказала о подростке, обвиняемом в убийстве девочки в Приморье - РИА Новости, 17.06.2026
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15:15 17.06.2026 (обновлено: 15:16 17.06.2026)
Омбудсмен рассказала о подростке, обвиняемом в убийстве девочки в Приморье

Омбудсмен назвала семью обвиняемого в убийстве школьницы подростка благополучной

© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюСотрудники СК проводят следственный эксперимент с подростком, обвиняемым в убийстве девочки в Приморском крае
Сотрудники СК проводят следственный эксперимент с подростком, обвиняемым в убийстве девочки в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краю
Сотрудники СК проводят следственный эксперимент с подростком, обвиняемым в убийстве девочки в Приморском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростка, обвиняемого в убийстве школьницы в Партизанске, задержали во вторник.
  • По словам уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольги Романовой, обвиняемый был из благополучной семьи.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве девочки в Партизанске, из благополучной семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Во вторник задержали подростка, обвиняемого в убийстве школьницы в Партизанске. Романова в беседе с РИА Новости назвала ситуацию экстраординарной, требующей всестороннего внимания.
«
"Мальчик из благополучной семьи. Он младший ребенок, у него есть брат", - рассказала Романова.
Она добавила, что в семье погибшей девочки также есть второй ребенок - ее сестра.
Ранее объединённая пресс-служба судов края сообщила, что в приморском Партизанске подросток обвиняется в убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, он арестован. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба - школьники. В СУСК агентству сообщили, что фигурант пытался скрыть следы преступления и спрятать тело, но после признался в содеянном.
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ПроисшествияПартизанскПриморский крайОльга Романова (омбудсмен)
 
 
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