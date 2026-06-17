Омбудсмен рассказала о подростке, обвиняемом в убийстве девочки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве девочки в Партизанске, из благополучной семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

"Мальчик из благополучной семьи. Он младший ребенок, у него есть брат", - рассказала Романова.

Она добавила, что в семье погибшей девочки также есть второй ребенок - ее сестра.

Ранее объединённая пресс-служба судов края сообщила, что в приморском Партизанске подросток обвиняется в убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, он арестован. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба - школьники. В СУСК агентству сообщили, что фигурант пытался скрыть следы преступления и спрятать тело, но после признался в содеянном.