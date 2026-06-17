В Иркутске вахтовик получил 15 лет за убийство фельдшера скорой

Ночью 22 ноября 2024 года подсудимый во время транспортировки его бригадой скорой медицинской помощи из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу решил пересесть в кабину автомобиля, однако получил отказ от фельдшера. Позднее во время остановки на трассе он вышел из машины, нанес медицинскому работнику удар ножом в грудную клетку и скрылся с места происшествия.