В Иркутске вахтовик получил 15 лет за убийство фельдшера скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Забайкальского края получил 15 лет лишения свободы за убийство фельдшера бригады скорой помощи.
- Преступление было совершено ночью 22 ноября 2024 года, когда подсудимый нанес медицинскому работнику удар ножом в грудную клетку.
- Суд также удовлетворил иск супруги и матери погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 4 миллиона рублей.
ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство фельдшера бригады скорой помощи, сообщила Иркутская областная прокуратура.
Иркутский областной суд вынес приговор ранее не судимому 55-летнему жителю Забайкальского края за убийство из хулиганских побуждений.
Ночью 22 ноября 2024 года подсудимый во время транспортировки его бригадой скорой медицинской помощи из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу решил пересесть в кабину автомобиля, однако получил отказ от фельдшера. Позднее во время остановки на трассе он вышел из машины, нанес медицинскому работнику удар ножом в грудную клетку и скрылся с места происшествия.
От полученного ранения 35-летний потерпевший скончался в больнице. Нападавший после поисков, организованных полицией, был задержан и помещен судом под стражу.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен иск супруги и матери погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 4 миллиона рублей.
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