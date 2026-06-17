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В Иркутске вахтовик получил 15 лет за убийство фельдшера скорой - РИА Новости, 17.06.2026
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12:37 17.06.2026 (обновлено: 12:42 17.06.2026)
В Иркутске вахтовик получил 15 лет за убийство фельдшера скорой

Житель Забайкалья получил 15 лет колонии за убийство фельдшера скорой в Иркутске

© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМужчина, обвиненный в убийстве фельдшера скорой помощи в Иркутской области
Мужчина, обвиненный в убийстве фельдшера скорой помощи в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтакте
Мужчина, обвиненный в убийстве фельдшера скорой помощи в Иркутской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Забайкальского края получил 15 лет лишения свободы за убийство фельдшера бригады скорой помощи.
  • Преступление было совершено ночью 22 ноября 2024 года, когда подсудимый нанес медицинскому работнику удар ножом в грудную клетку.
  • Суд также удовлетворил иск супруги и матери погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 4 миллиона рублей.
ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство фельдшера бригады скорой помощи, сообщила Иркутская областная прокуратура.
Иркутский областной суд вынес приговор ранее не судимому 55-летнему жителю Забайкальского края за убийство из хулиганских побуждений.
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Ночью 22 ноября 2024 года подсудимый во время транспортировки его бригадой скорой медицинской помощи из вахтового поселка в Казачинско-Ленскую районную больницу решил пересесть в кабину автомобиля, однако получил отказ от фельдшера. Позднее во время остановки на трассе он вышел из машины, нанес медицинскому работнику удар ножом в грудную клетку и скрылся с места происшествия.
От полученного ранения 35-летний потерпевший скончался в больнице. Нападавший после поисков, организованных полицией, был задержан и помещен судом под стражу.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен иск супруги и матери погибшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на сумму 4 миллиона рублей.
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