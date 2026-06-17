В СК раскрыли детали убийства девочки в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток из Приморья признался в убийстве девочки в состоянии алкогольного опьянения.
- Подросток попытался скрыть следы преступления, спрятав тело.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве девочки в Приморье, пытался скрыть следы преступления, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
Ранее объединённая пресс-служба судов края сообщила, что в приморском Партизанске подросток обвиняется в убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, он арестован. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба - школьники. В СУСК агентству сообщили, что фигурант признался в содеянном.
"После случившегося (подросток - ред.) попытался скрыть следы преступления: спрятал тело и ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что случайно обнаружил девушку без сознания", - сказал собеседник агентства.