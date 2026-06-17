В СК раскрыли детали убийства девочки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве девочки в Приморье, пытался скрыть следы преступления, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

"После случившегося (подросток - ред.) попытался скрыть следы преступления: спрятал тело и ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что случайно обнаружил девушку без сознания", - сказал собеседник агентства.