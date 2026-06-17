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На Алтае мужчина расстрелял жену и тещу - РИА Новости, 17.06.2026
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10:31 17.06.2026 (обновлено: 10:40 17.06.2026)
На Алтае мужчина расстрелял жену и тещу

Житель Алтая расстрелял жену и тещу из якобы найденного за селом ружья

© Фото : СУ СКР по Алтайскому краюОсмотр места происшествия в Алтайскм крае
Осмотр места происшествия в Алтайскм крае - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краю
Осмотр места происшествия в Алтайскм крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Алтайского края выстрелил в жену и тещу из незарегистрированного ружья, одна из женщин скончалась, вторая находится в больнице.
  • Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство задержан, полицейские изъяли ружье и гильзы, установлено, что подозреваемый не является владельцем оружия.
БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Житель Алтайского края расстрелял жену и тещу из якобы найденного за селом ружья, одна из женщин скончалась, вторая в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональных СК и МВД.
По данным следствия, 60-летний житель Целинного района находился с супругой в гостях у ее матери. В ходе застолья между родственниками возник конфликт на бытовой почве. Мужчина направился домой, где взял незарегистрированное двуствольное ружье.
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"Вернувшись обратно, фигурант произвел несколько выстрелов в сторону супруги и ее матери. В результате преступных действий 67-летняя женщина от полученных огнестрельных ранений скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. 44-летняя супруга подозреваемого экстренно госпитализирована в районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство.
По данным пресс-службы главка МВД по региону, полицейские оперативно прибыли по указанному адресу, изъяли оставленное на месте происшествия ружье и гильзы, их направили на экспертизу. Мужчину задержали.
"Установлено, что владельцем оружия, из которого был произведен выстрел, подозреваемый не является. Со слов мужчины, он нашел его осенью прошлого года на окраине села… Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в МВД.
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