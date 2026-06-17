На Алтае мужчина расстрелял жену и тещу

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Алтайского края выстрелил в жену и тещу из незарегистрированного ружья, одна из женщин скончалась, вторая находится в больнице.

Подозреваемый в убийстве и покушении на убийство задержан, полицейские изъяли ружье и гильзы, установлено, что подозреваемый не является владельцем оружия.

БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Житель Алтайского края расстрелял жену и тещу из якобы найденного за селом ружья, одна из женщин скончалась, вторая в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в региональных СК и МВД.

По данным следствия, 60-летний житель Целинного района находился с супругой в гостях у ее матери. В ходе застолья между родственниками возник конфликт на бытовой почве. Мужчина направился домой, где взял незарегистрированное двуствольное ружье.

"Вернувшись обратно, фигурант произвел несколько выстрелов в сторону супруги и ее матери. В результате преступных действий 67-летняя женщина от полученных огнестрельных ранений скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. 44-летняя супруга подозреваемого экстренно госпитализирована в районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СУСК по Алтайскому краю

В ведомстве РИА Новости уточнили, что мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство.

По данным пресс-службы главка МВД по региону, полицейские оперативно прибыли по указанному адресу, изъяли оставленное на месте происшествия ружье и гильзы, их направили на экспертизу. Мужчину задержали.