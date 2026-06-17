Внук Калашникова впервые признался в убийстве баскетболиста Сидорика

Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Красновский, внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова, впервые признал вину в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика.

Октябрьский районный суд Ижевска после пересмотра дела назначил Красновскому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Красновский был приговорен к 14 годам лишения свободы, но Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вернул дело на пересмотр.

УФА, 17 июн – РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, дело против которого было возвращено в суд на пересмотр, впервые признался в суде в жестоком убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика и, раскаявшись в содеянном, получил 12,5 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу Сидорика, а также в угрозе убийством его сожительнице. Но в феврале Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вернул дело на пересмотр.

Дело пересматривал Октябрьский районный суд Ижевска с участием коллегии из 6 присяжных заседателей.

« "Красновскому назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет 5 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 10 месяцев. В связи с наличием у осужденного неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев", - сообщает пресс-служба.

В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости рассказали, что Красновский впервые признал свою вину в убийстве.

"Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся. При первом рассмотрении дела он вину не признавал", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "признание вины при совокупности исследованных достоверных доказательств влияет на назначение и размер наказания, является одним из смягчающих обстоятельств, которые учитывает суд".