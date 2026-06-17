Рейтинг@Mail.ru
Внук Калашникова впервые признался в убийстве баскетболиста Сидорика - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 17.06.2026 (обновлено: 09:49 17.06.2026)
Внук Калашникова впервые признался в убийстве баскетболиста Сидорика

Внук Калашникова красновский впервые признался в убийстве баскетболиста Сидорика

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/TelegramИгорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда
Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/Telegram
Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Красновский, внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова, впервые признал вину в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика.
  • Октябрьский районный суд Ижевска после пересмотра дела назначил Красновскому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
  • Ранее Красновский был приговорен к 14 годам лишения свободы, но Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
УФА, 17 июн – РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, дело против которого было возвращено в суд на пересмотр, впервые признался в суде в жестоком убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика и, раскаявшись в содеянном, получил 12,5 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу Сидорика, а также в угрозе убийством его сожительнице. Но в феврале Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
Дело пересматривал Октябрьский районный суд Ижевска с участием коллегии из 6 присяжных заседателей.
«
"Красновскому назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет 5 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 10 месяцев. В связи с наличием у осужденного неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев", - сообщает пресс-служба.
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости рассказали, что Красновский впервые признал свою вину в убийстве.
"Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся. При первом рассмотрении дела он вину не признавал", - сказал собеседник агентства.
Андрей Сидорик - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Озверел от водки и крови. За что пьяный внук Калашникова убил баскетболиста
2 октября 2025, 19:17
Он пояснил, что "признание вины при совокупности исследованных достоверных доказательств влияет на назначение и размер наказания, является одним из смягчающих обстоятельств, которые учитывает суд".
Коллегией присяжных заседателей установлено, что подсудимый 14 января 2025 года на даче, расположенной на 9-м километре Якшур-Бодьинского тракта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений нанес знакомому множество ножевых ранений, пять из которых оказались смертельными для потерпевшего. Сразу после этого обвиняемый, демонстрируя нож, высказал угрозы убийством невесте погибшего, которые с учетом обстановки она восприняла реально, говорится в сообщении пресс-службы.
 
ПроисшествияИжевскРоссияМихаил КалашниковСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала