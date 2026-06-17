Внук Калашникова впервые признался в убийстве баскетболиста Сидорика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Красновский, внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова, впервые признал вину в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика.
- Октябрьский районный суд Ижевска после пересмотра дела назначил Красновскому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
- Ранее Красновский был приговорен к 14 годам лишения свободы, но Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
УФА, 17 июн – РИА Новости. Внук конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский, дело против которого было возвращено в суд на пересмотр, впервые признался в суде в жестоком убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика и, раскаявшись в содеянном, получил 12,5 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу Сидорика, а также в угрозе убийством его сожительнице. Но в феврале Верховный суд Удмуртии отменил приговор и вернул дело на пересмотр.
Дело пересматривал Октябрьский районный суд Ижевска с участием коллегии из 6 присяжных заседателей.
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"Красновскому назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет 5 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 10 месяцев. В связи с наличием у осужденного неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев", - сообщает пресс-служба.
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости рассказали, что Красновский впервые признал свою вину в убийстве.
"Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся. При первом рассмотрении дела он вину не признавал", - сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что "признание вины при совокупности исследованных достоверных доказательств влияет на назначение и размер наказания, является одним из смягчающих обстоятельств, которые учитывает суд".
Коллегией присяжных заседателей установлено, что подсудимый 14 января 2025 года на даче, расположенной на 9-м километре Якшур-Бодьинского тракта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений нанес знакомому множество ножевых ранений, пять из которых оказались смертельными для потерпевшего. Сразу после этого обвиняемый, демонстрируя нож, высказал угрозы убийством невесте погибшего, которые с учетом обстановки она восприняла реально, говорится в сообщении пресс-службы.