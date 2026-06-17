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Подозреваемого в убийстве девочки в Приморье доставили на экспертизу - РИА Новости, 17.06.2026
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04:06 17.06.2026
Подозреваемого в убийстве девочки в Приморье доставили на экспертизу

Подозреваемый в убийстве девочки в Приморье пройдет экспертизу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Врангель Приморского края обнаружено тело 12-летней девочки, по подозрению в убийстве задержан подросток 12 лет, который признал вину.
  • Подросток доставлен в медицинское учреждение для прохождения судебной психолого-психиатрической экспертизы.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Мальчик, которого задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края, доставлен в медучреждение для прохождения экспертизы, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
Накануне в управлении РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".
"Сейчас он в медучреждении, будет проходить экспертизу", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах РИА Новости во вторник сообщали, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт, мальчику 12 лет, он из обычной семьи. По данным УМВД, подростки не состояли на профилактическом учете.
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