Подозреваемого в убийстве девочки в Приморье доставили на экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Врангель Приморского края обнаружено тело 12-летней девочки, по подозрению в убийстве задержан подросток 12 лет, который признал вину.

Подросток доставлен в медицинское учреждение для прохождения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Мальчик, которого задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края, доставлен в медучреждение для прохождения экспертизы, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.

Накануне в управлении РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".

"Сейчас он в медучреждении, будет проходить экспертизу", - сказал собеседник агентства.