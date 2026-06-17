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Омбудсмен взяла на контроль два убийства школьниц в Приморье - РИА Новости, 17.06.2026
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03:21 17.06.2026
Омбудсмен взяла на контроль два убийства школьниц в Приморье

Омбудсмен взяла на личный контроль два случая убийства школьниц в Приморье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае Ольгой Романовой.
  • По делам об убийстве школьниц в Партизанске и поселке Врангель задержаны два подростка.
  • В СУСК сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям «убийство» и «халатность» после обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Во вторник сообщалось, что задержали двух подростков по делам об убийстве школьниц в Приморье: одна трагедия произошла в Партизанске, другая в поселке Врангель.
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"Оба случая находятся на моем личном контроле", - сказала Романова.
По ее словам, ситуация экстраординарная, требующая всестороннего внимания.
"Конфликты между детьми стали перерастать в трагедии. Я давно об этом говорю, нужно учить детей строить отношения. Как в дружбе, так и в симпатиях и антипатиях", - отметила омбудсмен, передав семьям погибших самые искренние соболезнования.
В СУСК во вторник сообщили РИА Новости, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину в преступлении, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".
Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что в приморском Партизанске подросток обвиняется по делу об убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, он арестован. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба - школьники.
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ПроисшествияПартизанскПриморский крайОльга Романова (омбудсмен)
 
 
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