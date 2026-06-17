Омбудсмен взяла на контроль два убийства школьниц в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае Ольгой Романовой.

По делам об убийстве школьниц в Партизанске и поселке Врангель задержаны два подростка.

В СУСК сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям «убийство» и «халатность» после обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель.

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Во вторник сообщалось, что задержали двух подростков по делам об убийстве школьниц в Приморье: одна трагедия произошла в Партизанске , другая в поселке Врангель.

"Оба случая находятся на моем личном контроле", - сказала Романова

По ее словам, ситуация экстраординарная, требующая всестороннего внимания.

"Конфликты между детьми стали перерастать в трагедии. Я давно об этом говорю, нужно учить детей строить отношения. Как в дружбе, так и в симпатиях и антипатиях", - отметила омбудсмен, передав семьям погибших самые искренние соболезнования.

В СУСК во вторник сообщили РИА Новости, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину в преступлении, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".