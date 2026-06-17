Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ.
- Также были уничтожены одна боевая бронированная машина, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град".
- Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в среду Минобороны РФ.
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"Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как отметили в Минобороны, российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) в районах населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Ленина, Красноярское, Грузское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
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