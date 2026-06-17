В Ливане при атаке БПЛА ранены пять солдат Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Пять солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва беспилотника на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ.

"Сегодня утром (в среду - ред.) один солдат ЦАХАЛ получил тяжелое ранение, двое солдат получили ранения средней тяжести, и еще два солдата получили легкие ранения в результате удара беспилотника с взрывчаткой на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.