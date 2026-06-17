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В Ливане при атаке БПЛА ранены пять солдат Израиля - РИА Новости, 17.06.2026
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17:51 17.06.2026
В Ливане при атаке БПЛА ранены пять солдат Израиля

ЦАХАЛ: в Ливане при атаке БПЛА ранены пять израильских солдат

© AP Photo / Ariel SchalitЦАХАЛ вблизи израильско-ливанской границы
ЦАХАЛ вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
ЦАХАЛ вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва беспилотника на юге Ливана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Пять солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва беспилотника на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ.
"Сегодня утром (в среду - ред.) один солдат ЦАХАЛ получил тяжелое ранение, двое солдат получили ранения средней тяжести, и еще два солдата получили легкие ранения в результате удара беспилотника с взрывчаткой на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Ранее власти Израиля заявили, что несмотря на достижение соглашения между США и Ираном, Израиль не выведет войска из буферной зоны на юге Ливана.
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