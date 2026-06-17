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Соглашение с Ираном будет "очень мощным", заявил Трамп - РИА Новости, 17.06.2026
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13:51 17.06.2026 (обновлено: 13:58 17.06.2026)
Соглашение с Ираном будет "очень мощным", заявил Трамп

Трамп: соглашение с Ираном будет "очень мощным"

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет «очень мощным».
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня, и он позволит разблокировать Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет "очень мощным".
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.
"У них никогда не будет ядерного оружия. Так что это очень, очень сильное соглашение. Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое. Очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны", - сказал Трамп на двусторонней встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Вчера, 13:56
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранШвейцарияСШАДональд Трамп
 
 
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