Соглашение с Ираном будет "очень мощным", заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет «очень мощным».
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня, и он позволит разблокировать Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет "очень мощным".
Иран и США в июне подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Меморандум, как ожидается, позволит разблокировать Ормузский пролив. Министерство иностранных дел Ирана отмечало, что Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней после подписания меморандума провести переговоры для выработки окончательного соглашения.