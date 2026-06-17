Пегула обыграла Синякову во втором круге турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джессика Пегула из США обыграла Катержину Синякову из Чехии во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американка Джессика Пегула обыграла чешку Катержину Синякову во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Пегулы (4-я ракетка мира) над Синяковой (34) со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.
В следующем раунде Пегула сыграет с победительницей в паре Мэдисон Киз (США, 28) - Каролина Мухова (Чехия, 10).