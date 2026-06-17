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Тарасова призвала закончить обсуждения по званию ЗМС и Валиевой - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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13:54 17.06.2026 (обновлено: 14:00 17.06.2026)
Тарасова призвала закончить обсуждения по званию ЗМС и Валиевой

Тарасова: вопрос сохранения Валиевой звания ЗМС не стоит внимания

© РИА Новости / Илья НаймушинКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камила Валиева включена в резервный состав сборной России на сезон-2026/2027 как заслуженный мастер спорта РФ.
  • Татьяна Тарасова заявила, что вопрос сохранения Валиевой звания заслуженного мастера спорта не стоит обсуждать.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Вопрос сохранения Камилой Валиевой звания заслуженного мастера спорта не стоит обсуждать, главное, что фигуристка будет выступать на соревнованиях, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Валиева была включена в резервный состав сборной России на сезон-2026/2027, в документе она значится как заслуженный мастер спорта РФ, что вызвало дискуссии в спортивной общественности.
«
"Нам некогда на эти глупости обращать внимание. Все закончилось с Камилой, она будет выступать. Дело закончено", – сказала Тарасова.
Валиева возобновила карьеру после четырехлетней дисквалификации и намерена выступать на соревнованиях.
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