ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли более 470 военнослужащих и военную технику, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 470 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
"Противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - добавили в ведомстве.
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