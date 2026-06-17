ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области.
- ВСУ потеряли до 55 военных, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 55 военных за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
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